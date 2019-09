Veolia : succès du placement d'OCEANEs

06/09/2019 | 07:25

Veolia Environnement annonce avoir placé avec succès des OCEANEs venant à échéance le 1er janvier 2025 pour environ 700 millions d'euros, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement sans DPS pour les actionnaires.



Le produit net de l'émission sera affecté au refinancement des OCEANEs existantes venant à échéance le 15 mars 2021, et le solde éventuel sera utilisé pour financer les besoins généraux du groupe de services aux collectivités.



Les obligations ne porteront pas d'intérêt et seront émises à un prix d'émission de 103,25% de leur valeur nominale, ce qui correspond à un rendement à échéance de -0,60%. Leur valeur nominale unitaire a été fixée à 30,41 euros.



