Veolia : un nouveau contrat avec AngloGold Ashanti

03/06/2019 | 07:43

Le groupe a signé un nouveau contrat avec AngloGold Ashanti Ghana Limited, filiale de la société minière sud-africaine AngloGold Ashanti, 3ème producteur mondial d'or. Il aura en charge l'exploitation et la maintenance de l'ensemble des stations de traitement d'eau de sa mine d'Obuasi au Ghana. Le contrat est d'une durée de 3 ans.





Pas moins de six installations sont nécessaires pour garantir la qualité du traitement des eaux et des rejets liés à l'exploitation de la mine d'or d'Obuasi par l'industriel AngloGold Ashanti : 4 stations de traitement des eaux usées et 2 stations de traitement d'eau potable.



' Ce nouveau contrat confirme le savoir-faire opérationnel de Veolia dans le traitement de l'eau et des rejets indispensables à l'industrie minière ', a déclaré Christophe Maquet, directeur de la zone Afrique et Moyen-Orient de Veolia.



' En optimisant le traitement des eaux de process de la mine d'or d'Obuasi, nous avons l'opportunité d'optimiser les opérations de traitement d'eau qui sont cruciales pour le fonctionnement de la mine '.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.