Veolia : vers l'acquisition d'une filiale de Suez

18/08/2020 | 07:52

Veolia annonce un accord avec Suez en vue de l'acquisition de sa filiale Suez RV OSIS spécialisée dans l'entretien de réseaux et d'ouvrages d'assainissement et dans les services industriels sur site (majoritairement maintenance et nettoyage industriel).



L'accord est matérialisé par une promesse unilatérale d'achat assortie d'une période d'exclusivité de 150 jours devant permettre aux parties de finaliser leur accord. 'Cette transaction serait fortement créatrice de valeur et largement relutive', affirme Veolia.



La transaction serait conclue pour un prix de 298 millions d'euros. Sa réalisation est subordonnée à la signature des accords définitifs entre les parties et à l'autorisation préalable de l'autorité compétente en matière de contrôle des concentrations.



