Veolia : vers une cession importante aux Etats-Unis ?

17/04/2019 | 09:37

Selon l'agence de presse Bloomberg, Veolia attendrait des offres de plus d'un milliard de dollars (environ 875 millions d'euros au cours du jour) pour ses activités nord-américaines de chauffage et de froid, qu'il a récemment placées sous revue.



Les offres du 'premier tour' d'enchères sont attendus le mois prochain, ajoute Bloomberg.



Les actifs en question pourraient attirer l'attention de candidats comme Enwave Energy, Engie, Algonquin Power & Utilities ou encore Epcor Utilities.



Le groupe de services aux collectivités français envisage la cession de ces activités en vue du plan stratégique qui sera présenté 'en début d'année prochaine', ajoute Bloomberg.





