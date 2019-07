“Écogeste Lycées 2019” : Veolia et les Éditeurs d'Éducation s'associent pour la troisième fois, pour recycler les anciens manuels scolaires dans 4 000 lycées en France

Veolia et Les Éditeurs d'Éducation - association interprofessionnelle des éditeurs scolaires - lancent l'opération 'Écogeste Lycées 2019' pour recycler les manuels scolaires dans 4 000 lycées en France métropolitaine. L'opération 'Écogeste Collèges' de 2016 et 2017, initiée alors par Belin Éducation et Veolia lors de la réforme des programmes du collège, avait permis de recycler 2,6 millions de manuels scolaires soit 2 000 tonnes de papier.

Dans le cadre des réformes du baccalauréat et de la voie professionnelle, 4 000 lycées doivent renouveler à la rentrée de septembre l'ensemble des manuels scolaires sur deux niveaux. Avec l'Écogeste Lycées 2019, Veolia et Les Éditeurs d'Éducation proposent à ces lycées de mobiliser les élèves et les professeurs autour d'une démarche d'économie circulaire et de recyclage. Les manuels scolaires collectés seront triés et transformés en matières premières que les papetiers transformeront en papier recyclé. L'intégralité des bénéfices réalisés sera versée à une association caritative.