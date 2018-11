Veolia : 'bonne publication 9 mois', Oddo reste à l'achat

08/11/2018 | 10:56

Saluant une 'bonne publication 9 mois' et 'un message rassurant' pour les mois en cours et à venir, l'analyste Oddo BHF annonce ce matin maintenir sa recommandation achat sur le titre Veolia.



Oddo BHF retient ainsi d'un échange avec le groupe trois messages principaux. Tout d'abord, 'la capacité usuelle de Veolia à inverser intégralement la variation du besoin en fonds de roulement sur le quatrième trimestre pour alimenter le cash-flow libre'. Ensuite, un objectif de réduction de la dette. Enfin, une nouvelle trajectoire de réduction des coûts : 'Le groupe s'attend à atteindre un montant annuel de 200 ME de 2019 à 2021. Nous avions avancé un montant compris entre 100 et 150 ME.'



Oddo BHF confirme par ailleurs son objectif de cours de 30 euros, témoignant d'un potentiel de hausse de 63%.





