Veon : l'UE autorise l'acquisition de Wind Tre par Hutchison

31/08/2018 | 16:53

La Commission européenne a autorisé l'acquisition par Hutchison du contrôle exclusif de Wind Tre, actuellement contrôlée par Hutchison et Veon.



La Commission a constaté que, hormis la création de Wind Tre et l'entrée d'Iliad sur le marché, aucun changement significatif n'était intervenu dans le paysage concurrentiel du marché italien de la téléphonie mobile par rapport à celui évalué en 2016.



La Commission a conclu que la nouvelle opération ne modifiait pas la situation concurrentielle existante résultant de la première opération et qu'aucun problème de concurrence supplémentaire n'avait été constaté.



Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré : ' La décision prise aujourd'hui confirme que les mesures correctives structurelles acceptées par la Commission pour autoriser la création de Wind Tre en 2016 ont été efficaces. Elles ont non seulement préservé, mais aussi encouragé la concurrence sur le marché italien des télécommunications mobiles. Il est important de garantir la pleine mise en oeuvre de ces mesures correctives afin que les consommateurs italiens puissent continuer à bénéficier de services mobiles de haute qualité à des prix équitables.'



