Verallia : Barclays initie à 'surpondérer'

14/11/2019 | 10:53

Barclays initie une couverture sur Verallia avec un conseil 'surpondérer' et un objectif de cours de 31,5 euros, voyant pour le fabricant d'emballages en verre une croissance des profits attrayante (environ +13% par an pour les BPA sur 2018-22).



'Le marché est attractif en raison d'une combinaison de croissance des volumes, de pénurie d'offre et d'une structure de marché consolidée avec une base de clients fragmentée', estime notamment le broker dans sa note.



Barclays ajoute que Verallia, 'avec environ 60% des ventes en vins et spiritueux et une capacité de production plus flexible, est davantage exposé aux marchés premium et à l'exportation, les segments connaissant les croissances les plus rapides'.



