Verallia : Citi émet un premier conseil d'achat

13/11/2019 | 09:21

Citi a entamé à l'achat le suivi de l'action Verallia, le verrier alimentaire dont le titre cote depuis peu à la Bourse de Paris. L'objectif de cours est fixé à 33 euros.



Dans une note titre 'Pas de plafond de verre', le bureau d'études distingue le leader européen de son secteur comme 'une entreprise de haute qualité qui va améliorer sa rentabilité par la croissance organique et des mesures d'efficacité, le tout dans un marché qui devrait tirer parti des tendances actuelles en matière de développement durable', par opposition aux emballages en plastique.





