Verallia : premier conseil d'achat de Deutsche Bank

13/11/2019 | 09:13

Deutsche Bank a entamé le suivi du titre du verrier alimentaire Verallia, récemment introduit à la Bourse de Paris, avec un premier conseil d'achat assorti d'un objectif de cours de 37 euros.



Le bureau d'études distingue le groupe pour ses presque 200 ans d'expérience, sa position de leader en Europe et son rang de numéro 3 mondial. L'an passé, Verallia a vendu 16 milliards de bouteilles à plus de 10.000 clients, soit 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et une marge brute d'exploitation de 22,5%.





