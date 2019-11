VERALLIA : investit 33 millions d'euros pour moderniser son usine espagnole de Burgos

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Verallia inaugure aujourd’hui un investissement de 33 millions d’euros dans son usine espagnole de Burgos. À la suite de sa reconstruction, le four devient l’un des plus grands d’Europe. En combinant les capacités de ses deux fours, l’usine produit désormais chaque année 600 millions de bouteilles en verre à destination principalement des marchés des vins et des spiritueux. En 2020, Verallia investira 10 millions d'euros supplémentaires pour la rénovation du second four de la même usine, marquant l’engagement du Groupe en Espagne et les perspectives de croissance que le Groupe y anticipe.