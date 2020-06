Verallia: Assemblée Générale du 10 juin 2020

Regulatory News:

Verallia (Paris:VRLA):

L’Assemblée Générale des actionnaires de la Société s’est réunie ce jour à 14h sous la présidence de Michel Giannuzzi, Président du Conseil d’administration. Dans le contexte exceptionnel de la crise du Covid-19, et conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, l’Assemblée Générale s’est tenue au siège social de la Société, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister. L’Assemblée Générale a fait l’objet d’une retransmission par voie de transmission audio en direct et sera disponible sur le site internet de Verallia pendant un an. Les actionnaires avaient pu exprimer leurs votes par correspondance et poser des questions écrites préalablement à la tenue de l’Assemblée Générale.

En sa qualité de Président du Conseil d’administration, Michel Giannuzzi a animé cette Assemblée Générale en comité restreint, composé de Didier Fontaine, Directeur Financier du Groupe, Wendy Kool-Foulon, Directrice Juridique du Groupe, Cécile Tandeau de Marsac, Présidente du Comité des Nominations et Rémunérations et PricewaterhouseCoopers Audit, co-commissaire aux comptes titulaire, représenté par Itto El Hariri. Les administrateurs, habituellement présents à l’Assemblée, se sont connectés à distance.

Réunissant un quorum de 90,24%, l’Assemblée Générale a adopté, avec des taux d’approbation allant de 90,57% à 99,99%, toutes les résolutions soumises à son vote et incluant notamment :

- l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2019 ;

- la distribution d’un dividende de 0,85 euro par action dont le paiement pourra être effectué, au choix des actionnaires, soit en actions nouvelles de la Société, soit en numéraire ;

- le renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers Audit, co-commissaire aux comptes titulaire ;

- les montants de la rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice 2019 aux mandataires sociaux concernés, ainsi que la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2020 (« say on pay ») ;

- le renouvellement de l’autorisation de rachat par la Société de ses propres actions et des délégations de compétence et autorisations financières consenties au Conseil d'administration ; et

- les modifications apportées aux statuts de la Société, afin notamment d’y refléter l’évolution de la loi et de la réglementation en vigueur.

La présentation et la diffusion de l’Assemblée Générale, ainsi que le résultat détaillé des votes des résolutions, sont disponibles sur le site internet www.verallia.com, rubrique Information Réglementée / Assemblée Générale 2020.

Calendrier financier

30 juillet 2020 : résultats financiers semestriels 2020 - Communiqué de presse après bourse et conférence téléphonique le soir même.

: résultats financiers semestriels 2020 - 29 octobre 2020 : résultats financiers du T3 2020 - Communiqué de presse après bourse et conférence téléphonique le soir même.

À propos de Verallia - Verallia est le leader européen et le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires, et offre des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement.

Le Groupe a réalisé 2,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019, avec une production de 16 milliards de bouteilles et pots en verre. Verallia emploie environ 10 000 collaborateurs et dispose de 32 usines verrières dans 11 pays.

Verallia est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : VRLA – ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable. Pour plus d’informations : www.verallia.com

