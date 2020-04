Verallia : COVID-19 : Point sur l'activité du Groupe

Regulatory News:

Dans le contexte actuel d’épidémie du COVID-19, Verallia (Paris:VRLA) fait aujourd’hui un point sur ses activités et revient sur les mesures mises en place par le Groupe pour y faire face. Dès le début de la crise, Verallia a immédiatement pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la santé de ses employés dans le monde et assurer la continuité de ses activités. Des plans d’adaptation ont été déployés aux niveaux du Groupe et des pays afin de s’assurer des priorités suivantes :

La protection des salariés

Verallia a immédiatement mis en œuvre toutes les initiatives de précaution sanitaire nécessaires pour empêcher la dissémination du virus sur ses sites de production. Par ailleurs, le télétravail a été rapidement mis en place, lorsque l’activité le permettait.

La continuité des activités et de la production

En tant que fournisseur essentiel de l’industrie alimentaire, le Groupe est parvenu à maintenir tous ses sites de production opérationnels, en adaptant ses volumes de production, et ainsi à servir ses clients autant que possible. En Europe du Nord, en Italie et en Ibérie, les usines poursuivent leurs activités à un niveau soutenu. La France et l’Amérique latine sont plus affectés en raison des effectifs disponibles sur les sites et du recul de la demande de certains clients.

La solidité de sa structure financière

Verallia bénéficie d’une structure de bilan très solide : le ratio d’endettement au 31 décembre 2019 était de 2,6x l’EBITDA ajusté soit un niveau très inférieur aux exigences des covenants bancaires qui s’élèvent à 5,0x l’EBITDA ajusté concernant le ratio de levier d’endettement. Le Groupe n’a aucune échéance de dette significative avant 2024 et bénéficie d’une très bonne liquidité.



Le 20 mars 2020, le Groupe a tiré 200 millions d'euros sur sa ligne de crédit renouvelable de 500 millions d'euros (« Revolving Credit Facility »). Au vendredi 3 avril 2020, Verallia disposait de 535 millions d’euros de liquidités1.

Verallia : solidaire et responsable

Compte tenu de sa solidité financière et de sa résilience, Verallia n'entend pas solliciter le soutien financier offert par le gouvernement français (prêts ou garanties publiques, reports de paiement d'impôts ou de charges sociales, ...) afin que ces mesures financières bénéficient en priorité aux entreprises qui en ont le plus besoin. Ce n'est qu'après avoir utilisé au maximum les congés des salariés, le compte épargne temps ou les RTT (Réduction du Temps de Travail) que Verallia a mis en place des mesures d’activité partielle, de la manière la plus responsable et la plus restreinte possible.

La direction tient à saluer l’engagement et la réactivité remarquables de l’ensemble des collaborateurs du Groupe, ainsi que les mouvements spontanés de solidarité des équipes envers les communautés locales où les usines sont implantées, telles que les dons de matériel hospitalier, de gels hydroalcooliques, de vêtements de protection ou de masques.

Par ailleurs, Michel Giannuzzi, PDG de Verallia, a décidé de contribuer à l'effort collectif du Groupe en renonçant à sa rémunération variable 2020, qui représente 50 % de sa rémunération annuelle totale. Tous les autres membres du comité exécutif contribuent également à cet effort collectif en renonçant à 15 % de leur rémunération annuelle totale. Cette somme fera l’objet de dons supplémentaires au niveau local.

Perspectives

Compte tenu de la nature sans précédent de la situation causée par l’épidémie du COVID-19 et du manque de visibilité, le Groupe retire ses objectifs financiers annuels 2020 tels qu’annoncés le 20 février 2020. Verallia fera un point détaillé à l’occasion de la publication de ses résultats du premier trimestre, le 28 avril 2020.

À propos de Verallia - Verallia est le leader européen et le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires, et offre des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement.

Le Groupe a réalisé 2,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019, avec une production de 16 milliards de bouteilles et pots en verre. Verallia emploie environ 10 000 collaborateurs et dispose de 32 usines verrières dans 11 pays.

Verallia est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : VRLA – ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable. Pour plus d’informations : www.verallia.com

Calendrier financier

28 avril 2020 : résultats financiers du T1 2020 - Communiqué de presse après bourse et conférence téléphonique le soir même.

: résultats financiers du T1 2020 - 10 juin 2020 : Assemblée Générale Annuelle des actionnaires

: Assemblée Générale Annuelle des actionnaires 30 juillet 2020 : résultats semestriels 2020 - Communiqué de presse après bourse et conférence téléphonique/présentation le lendemain matin.

: résultats semestriels 2020 - 29 octobre 2020 : résultats financiers du T3 2020 - Communiqué de presse après bourse et conférence téléphonique le soir même.

Avertissement

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne constituent pas des données historiques mais sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses en ce inclus, notamment, des hypothèses concernant la stratégie présente et future de Verallia et l’environnement économique dans lequel Verallia exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels de Verallia et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Outre l’impact de la crise sanitaire actuelle, ces risques et incertitudes incluent ceux détaillés et identifiés au Chapitre 3 « Facteurs de risques » du document d’enregistrement approuvé par l’AMF le 4 septembre 2019 sous le numéro I. 19-031, disponible sur le site Internet de la Société (www.verallia.com) et celui de l'AMF (www.amf-france.org). Ces déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures.

Le présent communiqué de presse inclut uniquement des informations résumées et ne prétend pas être exhaustif.

1 Correspond à la somme de la trésorerie, la ligne de crédit renouvelable (non tirée) et l’encours de « Neu Commercial Papers ».

