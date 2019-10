Verallia : reconstruction d'un four à Lagnieu

15/10/2019 | 09:14

Verallia annonce la reconstruction d'un des deux fours de l'usine de Lagnieu (Ain), spécialisée dans la fabrication de contenants alimentaires en verre, 24 millions d'euros ayant été investis pour reconstruire le four et moderniser les lignes de ce site.



Le producteur d'emballages en verre, récemment introduit en Bourse, précise que ce nouveau four verrier entièrement reconstruit fabrique à lui seul environ deux millions de pots par jour, et alimente cinq lignes de production.



La reconstruction a été l'occasion d'utiliser les dernières technologies et des matériaux plus modernes, mais aussi de renforcer la fiabilité des installations, la qualité des productions et améliorer les conditions de travail des employés.



