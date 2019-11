Verallia : soutenu par un relèvement d'objectifs annuels

08/11/2019 | 13:40

Verallia gagne 4% après un relèvement de ses objectifs 2019, le groupe visant désormais une croissance organique du chiffre d'affaires entre 8 et 10%, au lieu de 6 à 8%, et un EBITDA ajusté supérieur à 610 millions d'euros, au lieu d'environ 610 millions.



Sur les neuf premiers mois de 2019, le fabricant d'emballages en verre a réalisé un EBITDA ajusté en croissance de 12,9% à 478 millions, soit une marge en progression de 122 points de base (dont 80 points de base liés à l'impact de la norme IFRS 16) à 24,2%.



Verallia a enregistré un chiffre d'affaires de 1.976 millions d'euros, soit une croissance en données publiées de 7,2%. A taux de change et périmètre constants et hors hyperinflation en Argentine (IAS 29), il a progressé de 10,1%.



