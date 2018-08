Vergnet : Chiffre d'affaires semestriel 2018

Communiqué de presse

Un premier semestre 2018 paradoxal :

- Un chiffre d'affaires faible (3,5 M€)

- Toutes les bases du redressement sont en place

Ormes, le 7 août 2018

Chiffre d'affaires au premier semestre : 3,5 M€

Le premier semestre 2018 est marqué par un chiffre d'affaires particulièrement faible (3,5 M€), constitué par 2,3 M€ sur des fins de projets et 1,2 M€ d'O&M.

Comptablement, ce semestre est marqué par la période de plusieurs semestres où VERGNET n'avait plus signé de contrats, compte-tenu de sa situation financière très dégradée. Au cours de cette période, la Société a exécuté des contrats signés antérieurement, contrats pour l'essentiel achevés en 2017.

Au cours du semestre, toutes les bases du redressement ont été mises en place

Le premier semestre 2018 a été celui de la mise en œuvre des bases de redressement du

Groupe :

- tout d'abord par la reprise de la Société par le consortium ARUM le 15 Décembre 2017, lui permettant ainsi d'échapper à la liquidation. Le plan de redressement a été approuvé par le Tribunal de Commerce d'Orléans et un nouveau management mis en place le 21 Décembre 2017 ;

- deux contrats importants (Antigua & Barbuda, Tonga) ont été signés au cours du semestre. Ils seront exécutés d'ici fin 2018, mettant ainsi fin à une longue période d'insuffisance d'activité ;

- la restructuration du bilan de VERGNET SA a été menée à bien. Les décisions de l'Assemblée Générale Mixte du 5 Juin 2018 ont permis, en dépit des pertes lourdes de 2017 (-4,6 M€ de résultat net) de reconstituer une situation de capitaux propres positive au 30 Juin 2018 ;

- la cotation de la Société a été reprise le 7 Juin 2018.

Durant ce semestre, les besoins de trésorerie de la Société ont été importants, alimentés tant par les besoins d'une exploitation encore déficitaire que par ceux générés par l'exécution des nouvelles commandes.

En l'absence de concours bancaires et de cautions permettant le versement d'acomptes par les clients, la Société a recherché et trouvé les investisseurs qui, malgré les tensions de trésorerie, lui ont permis de poursuivre son activité.

Au total, la Société termine ce semestre avec un bilan assaini, un fort désendettement, un carnet de commandes à exécuter, un management et un personnel fortement engagés dans le redressement de la Société.

Les perspectives du deuxième semestre s'annoncent donc positives avec un chiffre d'affaires et un résultat en nette amélioration, signes comptables d'un redressement en pratique déjà engagé.

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet est le spécialiste de la production d'énergies renouvelables : éolien, solaire, hybride. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a 25 ans d'expérience en matière d'export, d'ingénierie et d'O&M dans les environnements complexes et difficiles et a installé 900 éoliennes et 365 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe 120 collaborateurs en 10 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007 (FR0004155240 - ALVER).

CONTACTS

Groupe Vergnet Actifin Président du Directoire Relations Analystes/ Investisseurs Patrick Werner Ghislaine Gasparetto Tél : 02 38 52 59 98 Tél : 01 56 88 11 11 p.werner@vergnet.fr ggasparetto@actifin.fr

2