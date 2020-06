VERGNET : l'AGM des actionnaires du 10 juin se tiendra à huis clos

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe Vergnet a indiqué qu'en raison des mesures sanitaires imposées dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 et en application des mesures d'urgence adoptées par le gouvernement français, le conseil d'administration a décidé, ce jour, que l'assemblée générale mixte des actionnaires de la société, qui devait se tenir le mercredi 10 juin 2020 à 15 heures, au centre d'affaires Paris Trocadero, 112 avenue Kléber 75116 PARIS, devra se tenir le 10 juin 2020 à 15 heures au siège administratif de la Société (12 rue des châtaigniers - 45140 Ormes) hors la présence physique des actionnaires.Les votes par correspondance pour cette assemblée générale mixte sont clos depuis le 05 juin 2020, 23h59. L'ensemble des votes reçus dans les délais impartis (à savoir au plus tard le 05 juin 2020, 23h59) seront pris en compte pour cette assemblée générale mixte tenue à huis clos.Les actionnaires ayant fait une demande de carte avant le 05 juin 2020, 23h59 et uniquement ceuxlà, peuvent à titre exceptionnel, compte tenu du passage de l'assemblée présentielle en huis clos, procéder à un changement de mode de participation.Ils peuvent demander à changer leur carte d'admission en vote par correspondance ou en pouvoir au Président en adressant un nouveau formulaire de vote au plus tard mardi 09 juin, 15 heures à l'adresse e.mail suivante c.mousset@vergnet.fr.