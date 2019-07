Vergnet S A : Assemblée Générale Mixte du 27/06/2019

Elle a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 Décembre 2018, qui se traduisent par un chiffre d'affaires consolidé de 19,2 M€, égal à celui de 2017, et par un important redressement du résultat net qui redevient bénéficiaire de 0,6 M€, contre une perte de 4,6 M€ en 2017.

Communiqué de Presse

Changement de gouvernance

L'Assemblée Générale a, par ailleurs, décidé une évolution de la gouvernance de la Société. De Société à Directoire et Conseil de Surveillance, cette gouvernance sera dorénavant assurée par un Conseil d'Administration et un Président Directeur Général. S'agissant du Conseil d'Administration, ont été nommés administrateurs Madame Corinne NAMBLARD, Monsieur Patrick WERNER et Monsieur Vincent FROGER DE MAUNY.

Réuni à la suite de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration a élu Monsieur Patrick WERNER, Président Directeur Général.

*

Avec des comptes assainis et une nouvelle gouvernance, le Groupe VERGNET est ainsi armé pour affronter les défis de demain et mener sa stratégie de développement autour de trois axes : l'augmentation de son chiffre d'affaires dans ses métiers actuels (EPC), le retour à un rôle d'exploitant qu'il avait exercé dans le passé, et d'éventuelles opérations de croissance externe dans l'énergie ou dans le secteur des services aux collectivités.

Plus que jamais, VERGNET, en apportant l'énergie à des populations qui en sont dénuées, se veut un acteur de développement local.

*

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet est le spécialiste de la production d'énergies renouvelables : éolien, solaire, hybride. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a installé plus de 900 éoliennes et réalisé plus de 45 MWc de projets solaires. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe 130 collaborateurs en 10 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

Contacts Groupe Vergnet Actifin Président du Directoire Relations Analystes/ Investisseurs Patrick WERNER Ghislaine GASPARETTO Tél : 02 38 52 59 98 Tél : 01 56 88 11 11 p.werner@vergnet.fr ggasparetto@actifin.fr

2/2