Vergnet S A : Chiffre d'affaires semestriel 2019

Compte tenu de la spécificité de nos activités EPC (Engineering Procurement, Construction : conception, achats, construction), VERGNET est particulièrement sensible à la signature et à la mise en œuvre effective d'un petit nombre de contrats d'une valeur unitaire importante relativement à la taille actuelle du Groupe.

Communiqué de Presse

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet est le spécialiste de la production d'énergies renouvelables : éolien, solaire, hybride. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a installé plus de 900 éoliennes et 365 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe 130 collaborateurs en 10 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

Contacts Groupe Vergnet Actifin Président Directeur Général Relations Analystes/ Investisseurs Patrick WERNER Ghislaine GASPARETTO Tél : 02 38 52 59 98 Tél : 01 56 88 11 11 p.werner@vergnet.fr ggasparetto@actifin.fr

