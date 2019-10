Vergnet S A : Comptes semestriels consolidés au 30-06-2019

Comme en 2018, le chiffre d'affaires du premier semestre est affecté par un décalage dans l'engagement des deux contrats les plus importants pour 2019 : Antigua et la Nouvelle-Calédonie. Ces décalages sont indépendants de la volonté et du travail du Groupe:

Le Groupe termine le semestre pratiquement sans dettes financières (0,14 M€) et avec une trésorerie de 2,84 M€.

Enfin, nous avons reçu de BPI Assurance Export un accord sur un montant de garantie de près de 1,5 M€. La réouverture de BPI Assurance Export pour la couverture en garantie des projets poursuivis par VERGNET est un élément important pour la future restauration des relations avec les banques.

Un redémarrage des contrats décalés, un carnet de ommandesc et des prospects très actifs

Les deux contrats dont le décalage a affecté tant le chiffre d'affaires que les résultats semestriels devraient être engagés d'ici la fin de l'année :

Sur le contrat Prony 1 et 2, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a publié fin août 2019 un arrêté approuvant le prix de l'électricité de notre clientENGIE pour ce projet.

Sur Antigua, le Groupe a tout récemment reçu confirmation des sites sur lesquels les éoliennes construites et expédiées par VERGNET, il y a déjà plusieurs mois, devraient être installées.

Par ailleurs, notre filiale VERGNET Pacific a signé le premier contrat local visant une installation solaire photovoltaïque en toiture d'immeubles à Nouméa.

Au total, le carnet de commandes du Groupe dépasse les 30 M€ et devrait s'accroitre significativementdans les prochains mois.

Au plan interne et de sa gouvernance, l'Assemblée Générale du 27 juin 2019 a changé le statut de VERGNET SA

Celle-ci est dorénavant administrée par un Conseil d'Administration et Monsieur Patrick WERNER a été nommé Président Directeur Général de la Société.

Par ailleurs, et conformément à la décision de la même Assemblée, le plan d'actions gratuites a été concrètement mis en place, faisant de chaque collaboratrice et collaborateur du Groupe, un actionnaire.

Ayant démontré une belle résilience, fort d'un carnet de commandes important et d'équipes motivées, le Groupe VERGNET prépare 2020 avec confiance.

Les comptes consolidés sont disponibles sur le sitede la société.

(http://vergnet.com/investors)

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet est le spécialiste de la production d'énergies renouvelables : éolien, solaire, hybride. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a installé plus de 900 éoliennes et 365 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe 130 collaborateurs en 10 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

