Vergnet S A : Confirmation de la certification ISO 9001

Communiqué de Presse

VERGNET : Confirmation de la certification ISO 9001

Ormes, le 22 juillet 2020

Certifié ISO 9001 dans sa version 2015 depuis 2018, VERGNET S.A. vient de voir sa certification confirmée suite à l'audit de son système de management de la qualité. Ce système a été considéré comme complet et pleinement efficac par l'audit qui a été mené.

VERGNET S.A. confirme ainsi son attachement à la qualité de ses processus et à leur amélioration constante au service de ses clients. Cette certification s'inscrit dans la politique qualité que le Groupe développe dans toutes ses dimensions.

* *

*

A propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet est le spécialiste de la production d'énergies renouvelables : éolien, solaire, hybride. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a installé plus de 900 éoliennes et 365 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe 130 collaborateurs en 10 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.