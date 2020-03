VERIMATRIX : a amélioré sa rentabilité en 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Verimatrix a réalisé en 2019 une perte nette liée aux activités poursuivies de 7,7 millions de dollars contre une perte nette de 4,4 millions de dollars en 2018. Le résultat opérationnel des activités poursuivies consolidé a atteint 1,9 million, contre une perte de 6,6 millions en 2018. Le résultat opérationnel ajusté pro forma sur les activités poursuivies a été multiplié par 2,3 en glissement annuel à 18,3 millions, ce qui traduit l'effet de levier opérationnel, l'impact du plan de synergies de coûts et dans une moindre mesure l'appréciation du dollar.L'Ebitda pro forma a augmenté de 50,6 % à 22,6 millions de dollars tandis que la marge d'Ebitda pro forma a crû de plus de 580 points de base en glissement annuel à 21,1% du chiffre d'affaires.Le chiffre d'affaires pro forma ajusté s'est élevé à 106,8 millions de dollars, en hausse de 9%.Ce chiffre intègre une contribution de 85,4 millions de dollars de Verimatrix (+7% par rapport au 2018) et de 21,3 millions de dollars des activités historiques d'Inside Secure (dont 17,5 millions de dollars de l'activité logiciels, en progression de 7% en glissement annuel, et 3,9 millions de dollars du programme de licence de brevets NFC).Au quatrième trimestre 2019, le chiffre d'affaires pro forma ajusté de Verimatrix est ressorti à 32,7 millions de dollars, dont 28,0 millions de dollars pour Verimatrix Inc. (+20% par rapport au quatrième trimestre 2018), 4,7 millions de dollars pour l'activité historique d'Inside Secure (+12 %) dont 0,3 million de dollars dans le cadre du programme de licence de brevets NFC géré par France Brevets.En 2020, la société vise une croissance du chiffre d'affaires de l'activité stratégique à un chiffre dans le haut de la fourchette (high single digit) et une marge d'bitda comprise entre 23% et 25% du chiffre d'affaires.Consécutivement à la cession de la division Silicon IP en décembre 2019, la société vise désormais un chiffre d'affaires de l'activité stratégique de 125 millions de dollars en 2021 (contre les 150 millions de dollars communiqué précédemment) et une marge d'Ebitda de 26% du chiffre d'affaires (contre 26,5% précédemment).Ces objectifs s'entendent à taux de change constants et excluent le chiffre d'affaires potentiel du programme de licence de brevets NFC et de nouvelles acquisitions ou cessions d'activités ou de sociétés.