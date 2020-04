VERIMATRIX : suspension des objectifs 2020 et 2021

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 de Verimatrix a augmenté de 26 % à 20 millions d'euros. En pro forma, il est ressorti en baisse de 13 % en glissement annuel, dans la mesure où le premier trimestre 2019 incluait un chiffre d’affaires non récurrent de 3,6 millions de dollars du programme de licence de brevets NFC géré par France Brevets (contre une contribution nulle au premier trimestre 2020). Le chiffre d’affaires pro forma de l’activité stratégique Logiciels s’est inscrit en hausse de 3 % en glissement annuel (en incluant Verimatrix, Inc. sur 3 mois en 2019).Les revenus récurrents tirés des redevances, des contrats de maintenance et d'abonnement se sont élevés à 14 millions de dollars au premier trimestre 2020, en hausse de 18 %.La contribution des revenus récurrents au chiffre d'affaires de la Société s'est donc élevée à 70 % au premier trimestre 2020, contre 56 % pour l'exercice 2019 tout entier, sous l'effet combiné de la croissance des revenus récurrents en valeur absolue et de la faiblesse relative des revenus sur les nouveaux contrats de licences à la fin du premier trimestre 2020." La situation sanitaire mondiale liée à la pandémie de Covid-19 et aux mesures de confinement mises en œuvre dans de nombreux pays, entraîne un ralentissement du processus commercial, et, en particulier, retarde le déploiement et la montée en gamme de certains nouveaux systèmes " a prévenu le spécialiste des solutions de sécurité et d'analyse pour protéger le contenu, les application et les appareils.La société a décidé de suspendre ses objectifs pour 2020 et 2021 en attendant que la situation macroéconomique s'améliore et regagne en visibilité. Verimatrix espère pouvoir faire un point sur ses objectifs lors de la publication de ses résultats du premier semestre 2020, le 29 juillet 2020.