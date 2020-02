Verimatrix : Code Protection reçoit le “Gold Excellence Cybersecurity Award”

Cette récompense souligne le positionnement de Verimatrix en tant qu’innovateur de premier plan en matière de protection des systèmes critiques pour l’automobile

Regulatory News:

Verimatrix (Paris:VMX), (Euronext Paris: VMX), anciennement connue sous le nom d’Inside Secure, fournisseur mondial de solutions innovantes en cybersécurité pour protéger les contenus, les objets connectés, les logiciels et applications, annonce aujourd’hui que sa solution Verimatrix Code Protection a remporté le premier prix au Cybersecurity Excellence Award 2020 dans la catégorie Sécurité Automobile (Internet des Objets - IoT).

Ce succès marque la quatrième victoire de Verimatrix en matière de sécurité des applications dans le cadre de ce prestigieux programme, après avoir reçu trois récompenses l'année dernière pour ses outils innovants de protection de code, conçus pour créer de multiples couches de sécurité et offrir une protection maximale contre les menaces telles que la rétro-ingénierie. Verimatrix Code Protection est l’une des cinq solutions qui constituent la gamme Software Shielding de Verimatrix, incluant également les solutions WhiteBox, ProtectMyApp, Mobile Payment et IoT Protection.

« Notre capacité à combiner des méthodes de protection logicielle puissantes et multicouches pour des systèmes complexes, tels les voitures connectées et les véhicules autonomes, rend Verimatrix unique », a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix. « Notre approche donne aux développeurs de logiciels intégrés l’assurance de la protection de leur code contre des types d’attaques multiples avec le plus haut niveau de sécurité. Cette récente récompense souligne notre engagement à fournir une technologie de protection de code optimale tout en offrant une expérience utilisateur fluide. »

Le marché automobile est de plus en plus exposé au risque d’attaques contre les applications et le contenu numérique. La gamme “Software Shielding” de Verimatrix offre des solutions d’auto-défense, quel que soit l’état de l’appareil concerné. Son analyse de code automatisée et intelligente - statique et dynamique - réduit le risque d'erreur humaine et optimise la sécurité et les performances pour les marchés les plus exigeants.

Pour en savoir plus sur la façon dont Verimatrix Code Protection fournit une protection robuste des logiciels sur les plateformes mobiles et IoT (Internet des Objets), visitez www.verimatrix.com/code-protection. Pour plus d'informations sur le programme « Cybersecurity Excellence Awards », visitez www.cybersecurity-excellence-awards.com.

À propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX), anciennement Inside Secure, est un partenaire commercial de confiance fournissant des solutions de sécurité logiciel et d’information stratégique qui protègent le contenu, les applications et les appareils sur des marches multiples. Bon nombre des plus grands fournisseurs de services et entreprises innovantes font confiance à Verimatrix pour protéger des systèmes dont les utilisateurs dépendent chaque jour. Avec plus de 20 ans d'expérience et les plus grands experts de l'industrie, l'entreprise est idéalement positionnée pour comprendre et anticiper les défis en matière de sécurité et de croissance économique que rencontrent ses clients. Les partenaires de Verimatrix proposent des solutions innovantes, intuitive, économiques, faciles à déployer et supportées par des équipes de service client réactives basées dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez www.verimatrix.com.

