Verimatrix : Communication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020

Verimatrix (Paris:VMX), annoncera son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 le 21 avril 2020 après bourse et tiendra une conférence téléphonique le même jour à 18h (Paris). La conférence téléphonique sera accessible en composant l’un des numéros suivants : +33 1 72 72 74 03 (France) ou +44 207 194 37 59 (Royaume-Uni), PIN: 87802357#. La présentation sera disponible en ligne avant la conférence téléphonique sur www.verimatrix-finance.com. La diffusion audio de la présentation et de la séance de questions-réponses sera disponible à l’issue de la présentation.

