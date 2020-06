Verimatrix : Le COO de Verimatrix rejoint le Conseil technologique de Forbes

Asaf Ashkenazi sélectionné pour rejoindre la communauté en ligne réservée aux cadres dirigeants de l’industrie technologique

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que son Chief Operating Officer (COO) et expert reconnu en matière de cybersécurité, Asaf Ashkenazi, a rejoint le Conseil technologique de Forbes.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200603005396/fr/

Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer at Verimatrix (Photo: Verimatrix)

Offrant à Asaf Ashkenazi un cadre privilégié pour la publication d'avis professionnels relatifs à la protection des contenus, des objets connectés et des applications, le Forbes Technology Council est une véritable référence pour les professionnels de l'industrie.

"Ayant la chance de travailler avec certains des plus grands experts en matière de cybersécurité et de lutte contre le piratage, je suis impatient de pouvoir échanger mes expériences et mes réflexions dans le cadre du Conseil technologique de Forbes", a déclaré Asaf Ashkenazi. "C'est la communauté idéale pour étudier les dernières réalisations et enjeux pour sécuriser notre monde numérique actuel fortement connecté".

"Nous sommes honorés d'accueillir Asaf dans la communauté", a déclaré Scott Gerber, fondateur de Forbes Councils, le collectif qui comprend le Forbes Technology Council. "Notre mission est de réunir des leaders reconnus de tous les secteurs d'activité, en créant un réseau entretenu, axé sur le capital social, qui aide chaque membre à se développer professionnellement et à renforcer son influence dans le monde des affaires".

Le profil Forbes Councils d'Asaf Ashkenazi est disponible ici.

A propos de Forbes Councils

Le réseau Forbes Councils est un collectif de communautés sur invitation seulement, créé en partenariat avec Forbes et les experts en création de communautés fondateurs du Young Entrepreneur Council (YEC). Dans les Forbes Councils, des chefs d'entreprise et des dirigeants exceptionnels se réunissent avec les professionnels et les ressources pouvant les aider à se développer. Derrière chacun des chefs d'entreprise et dirigeants les plus prospères du monde se trouve une solide communauté de soutien. Retrouvez la vôtre sur www.forbescouncils.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200603005396/fr/