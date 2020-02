Verimatrix : Le plus grand fournisseur de services vidéo d'Albanie, TiBO, choisit Verimatrix Multi-DRM pour la gestion de ses droits numériques dans le Cloud

La solution cloud retenue pour se prémunir des menaces croissantes envers les contenus premium permet la réalisation d'importantes économies

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), anciennement connu sous le nom de Inside Secure, fournisseur mondial de solutions de cybersécurité innovantes et accessibles à tous, pour la protection des contenus vidéo, des terminaux, des logiciels et des applications, annonce ce jour que la société TiBO, le plus grand fournisseur de services IPTV et OTT d'Albanie, a fait le choix de recourir à la solution Verimatrix Multi-DRM via le Cloud sécurisé de Verimatrix pour la protection des contenus premium hors télévision traditionnelle.

Utilisant un modèle SaaS (Software-as-a-Service) basé sur le cloud, la solution Verimatrix Multi-DRM offre à la société TiBO une alternative efficace et économique aux activités et opérations sur site. Elle est complétée par une longue série de pré-intégrations avec les principaux partenaires de l'écosystème, dont Magoware, qui a s’est révélé être un autre élément déterminant dans le déploiement de TiBO.

"Parce que le contenu vidéo proposé en langue albanaise est fortement recherché par les pirates, il est plus difficile d'obtenir l'approbation du studio pour une distribution locale sans avoir une solide réputation de protection du contenu", a déclaré Adnand Mahmuti, CEO de TiBO. "Verimatrix est en mesure de nous offrir un service complet - les capacités DRM dont nous avons besoin, fournies via une infrastructure cloud simple et sécurisée, et dont la capacité à maximiser les revenus des fournisseurs de services vidéo en Albanie et dans le monde entier a fait ses preuves".

Confronté à un important trafic local de distribution illégale, TiBO a initialement fait appel à Verimatrix afin d'optimiser la sécurité des revenus pour son service OTT. En choisissant une solution de sécurité basée sur le cloud, la société a également pu profiter de quelques avantages supplémentaires. Le déploiement de la solution Verimatrix Multi-DRM via l'infrastructure cloud de Verimatrix a permis à TiBO de réduire la complexité de ses opérations, tandis que le modèle commercial de Software-as-a-Service (SaaS) lui a permis de minimiser ses investissements. Les coûts et la complexité sont en outre réduits par un format de streaming HLS simple qui permet d'encoder et de crypter le contenu en une fois seulement.

"Ce déploiement de la solution Verimatrix Multi-DRM basée sur le cloud répond vraiment à toutes les exigences de TiBO, en privilégiant la simplicité", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer chez Verimatrix. "Parce que le modèle de sécurité devra s'adapter aux changements de politique de sécurité exigés par les studios, TiBO - et les studios qui diffusent du contenu premium - peuvent se rassurer de toujours garder une longueur d'avance sur les pirates".

La Multi-DRM de Verimatrix est une solution complète, multi-écrans et multi-DRM pour la sécurité et la monétisation des contenus premium, avec plusieurs options à valeur ajoutée. Sa mise en œuvre a permis à TiBO d'étendre la distribution OTT aux SmartTV et de bénéficier de services de watermarking et d'analyse.

Pour en savoir plus sur la solution Multi-DRM de Verimatrix et son offre incontournable sur le marché très dynamique de l'OTT, visitez le site www.verimatrix.com/solutions/multi-drm.

À propos de TiBO

TiBO est la plus grande plateforme IPTV/OTT albanaise difusant des contenus vidéo premium destinés aux audiences albanaises du monde entier. TiBO collabore avec les plus grands fournisseurs de contenu pour offrir des émissions albanaise de télévision, des films, un service d'information et du sport en direct. En commençant par un simple investissement dans l'amélioration de la connectivité, TiBO a permis de satisfaire la demande de ses utilisateurs. L'innovation offerte par la solution de contenu OTT aux citoyens albanais a ainsi permis à la fois de limiter les contraintes liées aux restrictions géographiques et aux horaires de diffusion, ainsi qu’à transformer radicalement les habitudes de consommation vidéo.

Avec les leaders mondiaux du marché, TiBO investit en permanence dans les nouvelles technologies qui améliorent et sécurisent la distribution des contenus. TiBO est fortement engagé dans la protection du contenu en fournissant un divertissement de qualité et sécurisé sur tous les équipements servant à la diffusion sur grands et petits écrans (décodeurs, Smart TV, téléphones portables et tablettes). Pour l'utilisateur final, tout se fait de manière quasiment transparente et indiscernable, mais derrière la technologie, se cache une palette de modèles commerciaux qui amènent inévitablement à un autre niveau, non seulement l'expérience télévisuelle, mais également l’industrie dans son ensemble. Ce que TiBO a initié, c'est un changement irréversible de la distribution de contenu via OTT qui va au-delà des standards, pour permettre de nouveaux types d'applications et de services au sein de l'industrie.

Pour en savoir plus sur la plateforme de distribution TiBO IPTV/OTT, visitez le site www.tibo.tv ou suivez l'actualité sur les médias sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram.

À propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris:VMX), anciennement connu sous le nom de Inside Secure, est un fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse pour protéger le contenu, les application et les appareils sur de nombreux marchés. Plusieurs des plus grands fournisseurs de services au monde des acteurs majeurs de l'innovation font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes dont les utilisateurs dépendent chaque jour. Avec plus de 20 ans d'expérience et les meilleurs experts du domaine, l'entreprise est parfaitement positionnée pour comprendre et anticiper de manière proactive les défis de sécurité et commerciaux des clients. Les partenaires de Verimatrix fournissent des solutions innovantes et intuitives qui sont abordables, simples à appliquer et qui bénéficient de l'assistance des équipes de support client basées dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

