Verimatrix : Mise à disposition du document d'enregistrement universel 2019

Regulatory News:

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) (Paris:VMX) annonce aujourd'hui avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'AMF son document d’enregistrement universel. Le document inclut le rapport financier annuel 2019 et le rapport de gestion. Il peut être consulté sur le site Internet de la société : https://www.verimatrix-finance.com/.

Suite au calcul définitif des impôts et à la finalisation de l’audit des comptes, Verimatrix publie un résultat consolidé audité pour 2019 en normes IFRS et un EBITDA pro forma ajusté pour 2019 légèrement supérieurs à ceux reportés lors de la publication au marché le 4 mars 2020 ; le chiffre d’affaires demeurant inchangé.

Données IFRS Données pro

forma ajustées

non auditées

(12 mois) (excercice clos le 31 décembre 2019,

montants en milliers de dollars) Résultat net des

activités

poursuivies Résultat net des

activittés non

poursuivies Résultat net

consolidé EBITDA Chiffres reportés le 4 mars 2020 (7 748) 34 191 26 443 22 580 Finalisation de l'allocation du prix d'acquisition de Verimatrix (PPA) 336 - 336 - Reclassement du crédit impôt recherche - - - 770 Finalisation du calcul des impôts 1 519 (1 044) 475 Chiffres définitifs audités (5 893) 33 147 27 254 23 350

À propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX), anciennement connu sous le nom de Inside Secure, est un fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse pour protéger le contenu, les application et les appareils sur de nombreux marchés. Plusieurs des plus grands fournisseurs de services au monde des acteurs majeurs de l'innovation font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes dont les utilisateurs dépendent chaque jour. Avec plus de 20 ans d'expérience et les meilleurs experts du domaine, l'entreprise est parfaitement positionnée pour comprendre et anticiper de manière proactive les défis de sécurité et commerciaux des clients. Les partenaires de Verimatrix fournissent des solutions innovantes et intuitives qui sont abordables, simples à appliquer et qui bénéficient de l'assistance des équipes de support client basées dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200511005679/fr/