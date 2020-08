Verimatrix : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2020

Regulatory News :

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) annonce aujourd'hui avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'AMF son rapport financier semestriel au 30 juin 2020. Le rapport peut être consulté sur le site Internet de la société : https://www.verimatrix-finance.com/.

Calendrier financier

Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2020 : le 22 octobre 2020

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com

