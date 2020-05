Verimatrix : Omdia place Verimatrix au premier rang pour son dynamisme sur le marché de la sécurité des contenus vidéo

Verimatrix se distingue de ses pairs par sa croissance rapide et la diversité de son offre en matière de sécurité

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour annonce ce jour avoir été classée en tête du classement Omdia 2020 de la sécurité des contenus vidéo. Verimatrix a reçu le meilleur score dans la catégorie "Market Momentum". La société a également reçu un score élevé pour sa présence générale sur le marché, la considérant comme un leader dans le domaine de la sécurité du contenu vidéo.

Le classement Omdia de la Sécurité du Contenu Vidéo a distingué Verimatrix comme "le leader incontestable du marché de la sécurité du contenu" et comme une société de sécurité du contenu vidéo qui "encourage les co-leaders du marché de la sécurité à suivre le mouvement". Le rapport a récompensé Verimatrix pour sa capacité à tirer parti de domaines largement négligés par ses pairs : protection des applications et du code logiciel, authentification TV Everywhere, logiciels HDCP/DTCP et gestion des droits numériques B2B.

Le classement Omdia a identifié plusieurs points forts de Verimatrix : la précision, le dynamisme, la souplesse, la rapidité de lancement, le désir d'innover, la capacité à relever les défis liés à l'évolution du marché et à augmenter chaque année ses revenus et sa part de marché dans le domaine de la sécurité.

"Le marché de la sécurité des contenus est en pleine transition", a déclaré Merrick Kingston, Associate Director, Research & Analysis, Digital Media & Video Technology chez Omdia. "La tendance est à l'abandon du cryptage passif au profit d'une nouvelle catégorie de services anti-piratage. Nous pensons que Verimatrix est dans une position unique pour négocier cette transition. L'entreprise a diversifié ses sources de revenus dans le domaine de la sécurité des contenus avec une rapidité inégalée, elle a constitué un portefeuille exceptionnel de services basés sur le Cloud tels que le multi-DRM, le watermarking, la protection des applications, la détection des tentatives de piratage et l'authentification sans mot de passe, et est très bien placée pour garantir la sécurité non seulement des réseaux B2C, mais aussi celle des nombreuses failles présentes dans la partie B2B de la chaîne de distribution des médias numériques".

"Depuis près de deux décennies, Verimatrix s’est établi leader dans le domaine de l'accès conditionnel et de la gestion des droits numériques, et ce qui continue à nous distinguer, est notre soif d'innovation", a déclaré Asaf Ashkenazi, COO (directeur général des opérations) de Verimatrix. "Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance de la part d'Omdia".

A propos de Omdia

Omdia est un acteur majeur de la recherche technologique mondiale, créé à la suite de la fusion de la division de recherche d'Informa Tech avec la division de recherche technologique Markit d'IHS, Ovum, Tractica et Heavy Reading. Le classement Omdia 2020 de la sécurité des contenus vidéo offre une compréhension claire des principaux fournisseurs de sécurité de contenu sur le marché, ainsi que de leur positionnement, de leurs stratégies et de leurs points forts. Cliquez ici pour accéder au rapport complet.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200527005935/fr/