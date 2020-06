Verimatrix Virtual Summit: Présentation des dernières avancées dans les domaines de la diffusion vidéo sécurisée et de la protection des applications mobiles, les 8 et 9 juillet

L'édition d'été du Virtual Summit sera entre autres consacrée au rôle essentiel de la cybersécurité dans la protection contre les menaces visant la télévision payante, le sport sur mobile, et le secteur de la santé.

Verimatrix, (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour son deuxième événement virtuel de l'année, destiné à présenter comment le développement mondial du marché de la vidéo, des applications et des dispositifs connectés a engendré une multiplication les cibles d'attaques existantes. Le Verimatrix Summer Summit se déroulera sous forme de webcasts et de rendez-vous privés, les mercredi 8 et jeudi 9 juillet 2020.

"Il est aujourd'hui plus que jamais nécessaire pour les entreprises d'offrir à leurs clients des expériences enrichissantes – qu’il faut toutefois veiller à protéger", a déclaré Asaf Ashkenazi, COO de Verimatrix. "Le Verimatrix Summer Summit permettra aux participants de comprendre pourquoi la sécurité est plus importante que jamais - et pourquoi, dans le monde moderne et connecté d'aujourd'hui, la sécurité doit être intuitive, accessible et efficace".

Pour ouvrir cette conférence, Amedeo D'Angelo, Chairman et CEO de Verimatrix, soulignera l'importance d'une sécurité fiable et sûre pour les domaines à forte croissance que sont les contenus vidéo, les applications mobiles et les appareils connectés.

L'expérience du Verimatrix Virtual Summit

Trusted Security: What it Means to Be a Trusted Security Partner

Mercredi 8 Juillet, 6h30 PT / 13h30 GMT

Amedeo D'Angelo, Chairman et CEO de Verimatrix, abordera les questions relatives à la définition d’un partenaire de confiance en matière de sécurité, à la manière dont le développement mondial du contenu vidéo, des applications et des appareils connectés a multiplié les menaces existantes et en quoi l'avenir de la sécurité en mode SaaS, à la fois évolutive et financièrement avantageuse, est si prometteur.

Every Second Counts: Building Better Sports Fan Experiences Through Secure Mobile Apps and Connected Game Play

Mercredi 8 Juillet, 7h PT / 14h GMT

Organisé et animé par SportsPro, ce webinaire présentera comment l'évolution actuelle de la technologie modifie incessamment la perception et la demande des passionnés en matière d'expérience sportive. Les franchises qui fournissent des environnements sécurisés en matière de jeux gagneront le cœur, l'esprit et l'argent des fans, tout en préservant de précieuses sources de revenus. Leanne Johnson, VP of Digital des Milwaukee Bucks, et Lucas von Cranach, CEO et Founder de Onefootball, compteront parmi les participants au débat. Eoin Connolly, Editor-At-Large de SportsPro, animera la séance.

Cloud Speed Ahead: Unlocking New Opportunities with Secure Content Distribution

Mercredi 8 Juillet, 8h PT / 15h GMT

Organisé par Omdia, ce webinaire examinera comment les fournisseurs de contenu parviennent à mettre efficacement en place à l’échelle mondiale, de nouveaux canaux de distribution en maximisant les nouvelles stratégies de diffusion directe OTT tout en préservant leur rentabilité. Allen Tatara, Webinar Events chez Omdia, animera le débat. Les participants seront Geoff Stedman, Enterprise Media Strategist de AWS Elemental, Asaf Askenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix et Merrick Kingston, Associate Director de Omdia.

Apps Under Siege: Understanding Today’s Threats to Web/Mobile Applications and How to Defend Your IP While Safeguarding Customers

Mercredi 8 Juillet, 11h30 PT / 18h30 GMT

Les experts de Jscrambler et Verimatrix échangeront sur la façon dont le manque de protection des applications représente pour de nombreuses entreprises un véritable point faible et une source de risque. Qu'elles le reconnaissent ou non, pratiquement toutes les entreprises sont aujourd'hui concernées par les applications. Ce webinaire révélera comment protéger les applications sans pour autant altérer l'expérience de l'utilisateur. Lu Bolden, Chief Revenue Officer de Verimatrix, animera la séance. Pedro Fortuna, Co-Foundeur et CTO de Jscrambler, ainsi que Neal Michie, Director Product Management chez Verimatrix, participeront à cette session.

Defend and Protect: How Cybercriminals Are Hacking Healthcare Workflows & How to Stop Them

Jeudi 9 juillet, 8h PT / 15h GMT

Animée par Adam Turinas, cette session explorera comment les cybercriminels sont à mesure de paralyser les échanges d'informations dans le domaine de la santé. Elle permettra de découvrir comment les plateformes, les applications et les dispositifs de télémédecine peuvent-être assez facilement piratés, de citer des exemples concrets et de présenter les toutes dernières techniques de sécurité. À cette occasion, les résultats d'un test portant sur le niveau de sécurité des 20 premières applications de santé au monde seront présentés. Ce webinaire sera animé par Adam Turinas, CEO et Founder de HealthLaunchpad. Parmi les intervenants seront présents John Ulett, CIO de CentraState Healthcare System, John Hendricks, CTO de Huntzinger Management Group, Brian Lawrence, Director Solution Engineering de NowSecure et Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix.

Churning It Around: How to Identify and Retain At-Risk Video and Internet Service Subscribers Using Data Stories

Jeudi 9 juillet, 9h PT / 16h GMT

Cette table ronde abordera la façon dont les fournisseurs de sécurité et les intégrateurs de systèmes travaillent avec les opérateurs pour utiliser les derniers outils de collecte et d'analyse de données afin de faire ressortir le profil de rentabilité des abonnés. Cet collaboration pouvant conduire à des résultats concrets et suffisamment pertinents pour permettre une augmentation de la consommation, une baisse du taux de désabonnement et une augmentation du revenu moyen par abonné, autant d'éléments particulièrement importants dans un contexte de restrictions budgétaires engendrées par le COVID-19.

Animé par Sebastian Braun, Director Product Management chez Verimatrix, ce débat réunira Luc Bleylevens, Senior Product Director et Subscriber Retention Management chez Cleeng, Daragh O Brien, CEO & Managing Director de Castlebridge et Derek Harrar, CEO de Zodiac.

Adapt or Die: The Content Distribution Business Model in Flux

Jeudi 9 juillet, 11h30 PT / 18h30 GMT

Les intervenants de Xperi (TiVo) et de 3Vision se réuniront pour cette session instructive consacrée à l'impact du COVID-19 sur le business hollywoodien traditionnel et son public. Parmi les sujets qui seront abordés, figurent les changements observés dans le modèle commercial de distribution de contenu et leurs raisons, l'évolution du rôle des producteurs de contenu, les tendances en matière de technologies de sécurité et de méthodes d'intégration, et plus encore. Animé par Lu Bolden, Chief Revenue Officer de Verimatrix, les participants à ce webinaire seront Nic Wilson, Head of Customer Success de TiVo et Jack Davison, EVP de 3Vision.

Pour en savoir plus sur le Verimatrix Summer Summit, ou pour vous inscrire à l'une des sessions, rendez-vous sur www.summit.verimatrix.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

