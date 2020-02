Verimatrix : et Qt Company s'associent lors du salon Embedded World 2020 pour présenter le blindage IdO

Avec la prolifération des cybermenaces, des outils comme la suite de logiciels de blindage Verimatrix sont plus indispensables que jamais pour les développeurs de l'Internet des Objets

Verimatrix, (Paris:VMX), anciennement Inside Secure et fournisseur mondial de solutions de cybersécurité innovantes et conviviales protégeant les contenus vidéos, terminaux, logiciels et applications, a annoncé aujourd'hui une 2ème collaboration annuelle au salon Embedded World avec The Qt Company (Nasdaq Helsinki: QTCOM), une société mondiale de logiciels qui fournit la principale technologie indépendante soutenant des millions d'appareils et d'applications. Verimatrix présentera une solution pré-intégrée du produit Verimatrix Code Protection avec le logiciel Qt sur le stand Qt Ecosystem au salon Embedded World 2020 à Nuremberg, en Allemagne.

Qt est la plateforme de prédilection des systèmes embarqués, dispositifs médicaux, dispositifs d'automatisation industrielle et autres fabricants d'applications indispensables aux entreprises. La suite de logiciels de blindage Verimatrix comprend les outils Code Protection, Whitebox et ProtectMyApp. Avec Code Protection et Whitebox désormais intégrés dans le cadre de développement du logiciel Qt, la toute première intégration de ce type dans ce secteur, protège puissamment l'IdO et les appareils embarqués ainsi que leurs données sensibles associées.

« Nous sommes ravis de nous associer à nouveau cette année à l'entreprise Qt lors du salon Embedded World 2020 », a déclaré Asaf Ashkenazi, directeur de l'exploitation chez Verimatrix. « La suite de logiciels de blindage Verimatrix est le complément de sécurité idéal pour le cadre de développement de Qt en matière de construction d'applications indispensables aux appareils portables, appareils mobiles, à l'internet des objets et aux systèmes de divertissement embarqués. Nos produits fonctionnent vraiment beaucoup mieux ensemble et nous sommes heureux de pouvoir offrir aux développeurs lors du salon Embedded World 2020, un aperçu de ce à quoi ressemble une sécurité conviviale ».

Rendez visite à Verimatrix et à l'entreprise Qt du 25 au 27 février au salon Embedded World, Hall 4, stand Qt N° 258, pour assister à une démonstration en temps réel du logiciel de blindage et comprendre de quelle manière il peut sécuriser l'IdO connecté et les appareils embarqués contre les hackers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.verimatrix.com/solutions/code-protection.

Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) est une société mondiale de logiciels avec une forte présence dans plus de 70 secteurs ; c'est la principale technologie indépendante soutenant des millions d'appareils et d'applications. Qt est utilisé par les grandes entreprises mondiales et les développeurs du monde entier, avec une technologie qui permet à ses clients de proposer des expériences utilisateur exceptionnelles et de faire progresser leurs initiatives de transformation numérique. Qt y parvient grâce à son logiciel multiplateforme pour le développement d'applications et d'appareils, sous licences commerciales et open source.

Verimatrix (Euronext Paris: VMX), anciennement Inside Secure, est un partenaire commercial de confiance fournissant des solutions de sécurité logicielle et d'intelligence économique qui protègent les contenus, les applications et les appareils sur plusieurs marchés. Bon nombre des plus grands fournisseurs de services et des principaux innovateurs mondiaux font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes dont les gens dépendent quotidiennement. Avec plus de 20 ans d'expérience et les plus grands cerveaux du secteur, l'entreprise est particulièrement bien placée pour comprendre et anticiper de manière proactive les défis de sécurité et commerciaux auxquels sont confrontés les clients. Les partenaires de Verimatrix proposent des solutions innovantes, conviviales, économiques, faciles à déployer et prises en charge par un support client réactif basé dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200221005489/fr/