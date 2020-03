Verimatrix : reçoit quatre des prestigieux “Stevie® Awards” pour son niveau d'excellence en service client

Ses 99% de taux de satisfaction permettent à l’équipe Support Technique de Verimatrix de remporter trois récompenses ainsi que le premier prix pour le collaborateur américain Eric Johnson

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), anciennement connue sous le nom d’Inside Secure, fournisseur mondial de solutions innovantes en cybersécurité pour protéger les contenus, les objets connectés, les logiciels et applications, annonce aujourd’hui avoir reçu l’or, ainsi que deux médailles d’argent et une de bronze lors des quatorzièmes « Stevie® Awards » pour la vente et le service client. Les « Stevie® Awards » récompensent Verimatrix pour le niveau d’excellence de son Service Client, comme en témoigne son score de satisfaction de 99% en 2019 - une année au cours de laquelle l'entreprise a été acquise par Inside Secure, fusionnant ainsi ses produits, ses processus et ses équipes, tout en assurant une transition vers un modèle commercial de « logiciel en tant que service » basé sur le « cloud ».

Les « Stevie® Awards » sont les prix les plus prisés au monde pour le secteur professionnel, créés pour reconnaitre publiquement et honorer un niveau d'excellence dans des disciplines essentielles au succès d’une entreprise. Eric Johnson, membre de l'équipe internationale de support technique pour les Amériques, a reçu l'or dans la catégorie « Agent du service client de l’année – Industrie des technologies ». Le prix souligne ses résultats exceptionnels tout au long de l’année 2019, parmi lesquels un taux de satisfaction client de 100% ainsi que la prise en charge du plus grand nombre de tickets à travers l’équipe des Ingénieurs Support Technique de Verimatrix.

En récompense des autres efforts exceptionnels fournis par les équipes internationales de support technique Verimatrix, l'entreprise a également reçu les « Stevie® Awards » suivants:

Médaille d’argent pour « Département service client de l’année » – Logiciels informatiques - 100 employés ou plus.

Médaille d'argent pour « Département service client de l'année » – Télécommunications.

Département service client de l’année – Télécommunications. Médaille de bronze pour « Équipe service client de l’année » – Industrie des technologies.

Fournir le plus haut niveau de service client est essentiel pour Verimatrix car nos clients pourraient subir des pertes catastrophiques dans le cas où nous ne serions pas en mesure de les aider rapidement à résoudre des problèmes de service ou des interruptions, a déclaré Asaf Ashkenazi, COO chez Verimatrix. Notre taux de satisfaction client proche de la perfection et maintenant ces quatre « Stevie® Awards », témoignent de la qualité exceptionnelle de nos équipes internationales de support technique qui travaillent diligemment 24/7/365. Cette récompense souligne également notre engagement à renforcer la confiance de nos clients, que ce soit en permettant le streaming « TV Everywhere » ou en basculant des services sur site vers les services “cloud” et bien plus encore.

Les « Stevie® Awards » ont été créés en 2002 pour reconnaitre publiquement et honorer les réalisations et contributions positives d’organisations et de professionnels du monde entier. Plus de 2600 nominations d’organisations de toutes tailles, dans presque toutes les industries et 48 pays, ont été évaluées lors du concours de cette année. Les lauréats ont été déterminés par la moyenne des scores donnés par plus de 180 professionnels dans le monde répartis en 7 comités spécialisés. Pour en savoir plus, visitez www.stevieawards.com.

À propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX), anciennement Inside Secure, est un partenaire commercial de confiance fournissant des solutions de sécurité logicielle et d’information stratégique protégeant le contenu numérique, les applications et les objets connectés sur des marchés multiples. Bon nombre des plus grands fournisseurs de services et entreprises innovantes font confiance à Verimatrix pour protéger des systèmes dont les utilisateurs dépendent chaque jour. Avec plus de 20 ans d'expérience et les plus grands experts de l'industrie, l'entreprise est idéalement positionnée pour comprendre et anticiper les défis en matière de sécurité et de croissance économique que rencontrent ses clients. Les partenaires de Verimatrix proposent des solutions innovantes, intuitive, économiques, faciles à déployer et supportées par des équipes de service client réactives basées dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez www.verimatrix.com.

