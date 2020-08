Verimatrix : sponsorise les « SportsPro Media INSIDER Series » ; émissions mettant en vedette des experts en audiovisuel de la NFL, Octagon, Astro, The FA, European TOUR, etc.

Le Chief Revenue Officer de Verimatrix, Lu Bolden, s'exprimera sur la « mort » du sport, l'essor de l’E-sport, et le besoin croissant de sécuriser les compétitions diffusées en direct

Verimatrix (Paris:VMX) (Euronext Paris : VMX), leader dans les solutions de sécurité du monde moderne, connecté et centrées sur l’utilisateur, a annoncé aujourd'hui que leur Chief Revenue Officer, Lu Bolden, se joindra à une équipe d'experts de l’audiovisuel du sport afin de discuter de l'avenir de cette industrie en croissance soutenue et notamment du besoin grandissant de protéger les évènements sportifs diffusés en direct ainsi que l’E-sport.

L'inscription est gratuite. Visitez www.insider.sportspromedia.com.

Cette série d’émissions abordera les problématiques amenées par les nouvelles méthodes de diffusion de contenu auprès des fans de tous types de sports. Les « SportsPro Media INSIDER Series » sont un point de rencontre incontournable pour ceux cherchant à protéger leurs revenus lorsque les fans sont chez eux et non dans les stades.

Les sports traditionnels se sont retrouvés confrontés aux mêmes décisions concernant leurs modèle commercial que celles que l'E-sport avait déjà naturellement considérées au cours des années précédentes. Ce pivot soudain engendre la création quasi-instantanée de nouvelles sources de revenus avec diverses options en termes de streaming et de diffusion pour d'innombrables sports. Par effet miroir, ce changement se retrouve aussi chez les cybercriminels et ceux qui cherchent à contourner les mesures anti-piratage. Après tout, ils suivront toujours l'argent, et dans ce cas précis il y en a beaucoup en jeu.

L'événement accueille des intervenants de grandes organisations sportives et d'E-sport, dont la liste des sessions est la suivante :

Les retombées économiques potentielles des soirées sportives après le COVID-19

Dan Cohen, Senior Vice President chez Octagon

Phil Lines, Consultant

Part de client : développer des stratégies commerciales OTT intégrées

Rufus Hack, Directeur des Opérations, European Tour

Charlotte Offord, Directrice principale du Marketing, National Football League (NFL)

La mort du sport (pas vraiment)

Lu Bolden, Chief Revenue Officer, Verimatrix

CK Lee, Vice-Président et Chef des Sports, Astro

Les autres sujets d’émissions incluent la technologie de diffusion pour une nouvelle expérience de visionnage ainsi que le rôle de l’intelligence artificielle et de la production à distance dans la diffusion sportive.

« Offrant une occasion unique d'entendre les avis de certains des esprits les plus avant-gardistes de l’audiovisuel sportif, cet évènement virtuel de deux jours est véritablement incontournable pour ceux s’interrogeant sur ce qui les attend », a déclaré Lu Bolden. « Nous invitons tous les professionnels de la technologie, du sport, de l'E-sport, et des médias à se joindre à nous et à participer aux questions-réponses. »

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protége les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entiérement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financiéres et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accés plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

A propos de Sports ProMedia

SportsPro est le leader mondial des médias internationaux dans l’industrie du sport pour la presse papier, le numérique et l’événementiel. Fondé en mars 2008, le magazine SportsPro s'adresse spécifiquement aux décideurs, détenteurs de droits et cadres supérieurs qui déterminent le développement futur des principales compétitions sportives, événements, propriétés et partenariats mondiaux. La société met en place une série d'événements populaires, notamment la série d’émissions SportsPro Media INSIDER, l’OTT Summit et SportsPro Live. Pour en savoir plus, visitez http://www.sportspromedia.com.

