razorfish - Salut !



Verimatrix a publié ses résultats ce matin. Ce que j'en retiens...



Le plan pour mettre en oeuvre les synergies a été lancé plus rapidement que prévu et génère plus d'effets positifs qu'anticipés (12.5M€ synergies par an vs 10M€ par an prévus).



L'activité au S1 s'est principalement concentrée sur l'intégration de Verimatrix.



L'objectif de marge de l'EBITDA à horizon 2021 est relevé à 26.5% vs 25% auparavant.



Le résultat opérationnel ressort au S1 2019 à - 6M€ vs + 0,8M€ au S1 2018... sauf que ce résultat négatif est dû à des éléments exceptionnels tels que les charges de coûts d'acquisition de Verimatrix et la mise en oeuvre du plan de synergies. Sans ces éléments le résultat aurait été de... + 12.7M€... soit 24% du chiffre d'affaires... d'où la hausse d'aujourd'hui... Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée 1