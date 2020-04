VERIZON : bénéfice par action ajusté au dessus du consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Verizon a publié un bénéfice par action ajusté au premier trimestre 2020 de 1,26 dollar, supérieur au consensus FactSet de 1,22 dollar. Les recettes d'exploitation sont en baisse à 31,6 milliards de dollars contre 32,1 milliards un an plus tôt, les analystes tablaient sur 32,4 milliards. L'opérateur a déclaré que le revenu global a été affecté par la baisse des revenus d'équipement due à l'épidémie de Covid-19. Elle ajoute anticiper, à présent, une prévision de croissance de BPA ajusté sur l'exercice 2020 comprise entre -2% et +2% contre de précédentes prévisions de +2% à +4%.