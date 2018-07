VERIZON : dépasse les attentes au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Verizon a indiqué prévoir une croissance comprise entre 0 et 5% (low-to-mid single-digit) de son chiffre d'affaires annuel. Sa précédente guidance était de seulement "low single-digit". Au deuxième trimestre, Verizon a vu son bénéfice net reculer de 5,2% à 4,24 milliards de dollars ou 1 dollar par action. En données ajustées, il s'affiche à 1,20 dollar par action. Le chiffre d'affaires trimestriel de Verizon a augmenté de 5,4% à 32,2 milliards de dollars. Le consensus FactSet était de 1,14 dollar par action et 31,8 milliards de dollars.Verizon a recruté 43 000 abonnés Internet fixe et 531 000 abonnés mobiles.