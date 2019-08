VERIZON : le nombre d'abonnés progresse plus que prévu au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Verizon a déclaré avoir ajouté 245 000 abonnés nets au deuxième trimestre de son exercice, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 163 000 abonnés nets. Sur la période, le premier opérateur de téléphonie mobile des Etats-Unis a par ailleurs affiché un bénéfice par action ajusté de 1,23 dollar contre 1,20 dollar un an plus tôt. Ce dernier dépasse l'estimation moyenne des analystes qui était de 1,20 dollars par action. Quant au chiffre d’affaires, il a diminué de 0,4% pour s'établir à 32,1 milliards dollars, soit légèrement inférieur aux attentes ( 32,41 milliards)."Verizon a terminé en force au premier semestre de 2019 en obtenant de solides résultats financiers tout en transformant l'entreprise dans le cadre de la nouvelle structure d'exploitation et en faisant progresser notre leadership en 5G ", a déclaré Hans Vestberg, président et chef de la direction.