VERIZON : relève son objectif de bénéfice par action annuel

Verizon a affiché un bénéfice net de 5,16 milliards de dollars au premier trimestre 2019, ou 1,22 dollar par action, contre 4,67 milliards de dollars, ou 1,11 dollar par action, pour la même période de l'exercice précédent. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ajusté est passé de 1,17 à 1,20 dollar, ce qui est supérieur au consensus de FactSet de 1,17 dollar. Quant au chiffre d’affaires, il a augmenté de 1,1 % pour s'établir à 32,13 milliards, comparativement au consensus FactSet de 32,15 milliards.Concernant les abonnés, Verizon annonce en avoir perdu 44 000 sur la période. Le marché attendait une perte de 25 000 abonnés, selon FactSet."Verizon a commencé l'année 2019 en renforçant sa position de leader en 4G, en stimulant l'innovation en 5G et en développant ses relations avec ses clients à forte valeur ajoutée ", a déclaré Hans Vestberg, Président et CEO.Le groupe a relevé sa prévision de bénéfice par action ajusté pour l'année, et s'attend à une faible croissance à un chiffre."Il s'agit d'une augmentation par rapport aux prévisions antérieures pour 2019, qui prévoyaient que le BPA ajusté serait similaire à celui de 2018", précise Verizon.