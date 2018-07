Verizon Communications : bat le consensus mais attire moins d'abonnés que prévu

Le premier opérateur de téléphonie mobile aux Etats-Unis, qui a massivement investi dans le développement de son réseau 5G, a promu son directeur de la technologie Hans Vestberg au poste de directeur général. Cette nomination sera effective le 1er août.

Le directeur général sortant, Lowell McAdam, a déclaré que Verizon aurait des opportunités supplémentaires de croissance avec le déploiement de la 5G, qui favorisera l'essor de nouvelles technologies permettant par exemple aux voitures sans conducteur de communiquer entre elles.

"Il y a tant de choses où nous n'avons aucune pénétration (du marché) qui seront énormes dans cinq ans", a-t-il dit au cours d'une conférence téléphonique organisée à la suite de la publication des résultats.

L'action Verizon, en baisse de plus de 4% depuis le début de l'année, prend 0,49% à 16h30 GMT à Wall Street, où l'indice Dow Jones gagne 0,94% au même moment.

Verizon a accru sa base de clientèle disposant d'un forfait mobile mensuel de 199.000 abonnés, ce qui est inférieur à la prévision moyenne des analystes de Cowen et UBS, qui attendaient une hausse de 210.000.

Le bénéfice part du groupe est tombé à 4,12 milliards de dollars (3,52 milliards d'euros), soit un dollar par action, sur les trois mois au 30 juin contre 4,36 milliards de dollars (1,07 dollar par action) sur la même période un an auparavant.

Sur une base ajustée, le bénéfice par action s'est cependant établi à 1,20 dollar contre 1,14 dollar attendu par le consensus des analystes.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 32,20 milliards de dollars contre 30,55 milliards de dollars un an auparavant et 31,78 milliards attendu en moyenne par les analystes.

Verizon n'a aucune intention de scinder Oath, une division de médias numérique regroupant notamment les sites internet AOL et Yahoo, a aussi déclaré Lowell McAdam en réaction à des rumeurs circulant dans la presse.

Pour Craig Moffett, analyste de MoffettNathanson, les résultats publiés mardi par Verizon montrent "une activité qui devient régulièrement plus saine".

(Vibhuti Sharma à Bangalore et Sheila Deng à New York, Marc Joanny et Bertrand Boucey pour le service français)