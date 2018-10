Verizon, aidé par une hausse de ses abonnés mensuels, dépasse les attentes

New York (awp/afp) - Verizon, leader américain de la téléphonie, a dépassé les attentes au troisième trimestre à la faveur d'une augmentation du nombre de ses abonnés à ses forfaits mobiles mensuels.

Le groupe a notamment attiré sur la période 295.000 nouveaux abonnés nets à ses offres mensuelles de téléphonie mobile, contre 199.000 au précédent trimestre.

Les ventes de la division dédiée aux services sans fil de Verizon ont progressé de 6,5%, à 23 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires total de l'entreprise a, lui, augmenté de 2,8%, à 32,61 milliards de dollars, ressortant légèrement au-dessus des attentes des analystes financiers (31,51 milliards).

Le bénéfice net du groupe au troisième trimestre a, lui, bondi de 35%, à 5,1 milliards de dollars.

Hors éléments exceptionnels et par action, la référence à la Bourse de New York, il s'est élevé à 1,22 dollar, soit légèrement au-dessus du 1,19 dollar prévu par les analyste. Le groupe souligne avoir profité notamment de l'effet positif de la réforme fiscale et de changements de comptabilité.

"Verizon a dégagé une performance opérationnelle et financière solide au troisième trimestre", a commenté le nouveau PDG de l'entreprise, Hans Vestberg, qui a pris ses fonctions pendant l'été.

"Avec le lancement (du réseau) 5G au quatrième trimestre, nous prévoyons que cette tendance se poursuive", a-t-il indiqué.

Ancien patron du groupe suédois Ericsson puis directeur technique chez Verizon, M. Vestberg supervisait notamment à ce poste le déploiement de la fibre optique et de la 5G, l'internet mobile ultra-rapide.

Dans les services d'internet/téléphone fixe/télévision, le chiffre d'affaires ajusté de Verizon a reculé de 3,7%, à 7,4 milliards de dollars.

L'opérateur a attiré 54.000 nouveaux abonnés nets à ses services internet à haut débit FiOS. Mais il en a perdu 63.000 aux services de vidéo, sous la pression "de la tendance continue aux désabonnements aux offres traditionnelles de bouquets de chaînes".

La branche médias et publicité Oath, regroupant AOL et Yahoo rachetés ces dernières années par le groupe, a, elle, enregistré une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel de 6,9%. Verizon a reconnu que l'objectif de 10 milliards de dollars de revenus annuels en 2020 pour cette division ne serait pas atteint.

A Wall Street, l'action gagnait 2,62% à 56,42 dollars à l'ouverture de la séance.

afp/lk