Verizon : annonce son adhésion à 'The Climate Pledge'

16/06/2020 | 12:32

Verizon annonce ce mardi son adhésion à The Climate Pledge ('l'engagement climat'), un engagement (co-fondé par Amazon et Global Optimism) de respecter l'accord de Paris avec dix ans d'avance.



Climate Pledge appelle ainsi ses signataires à être zéro carbone net dans leurs activités d'ici 2040.



'Verizon est en passe d'être neutre en carbone pour les émissions de périmètre 1 et de périmètre 2 d'ici 2035 et a émis une obligation verte d'un milliard de dollars pour investir dans des solutions innovantes afin d'accélérer les efforts de développement durable de l'entreprise. Cela comprend des opérations d'alimentation en énergie renouvelable à 50% d'ici 2025 et de nouveaux accords d'achat d'énergie virtuelle pour plus de 380 MW de nouvelles capacités d'énergie éolienne et solaire', explique notamment le groupe.



