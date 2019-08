Verizon : consensus légèrement battu au 2e trimestre

01/08/2019 | 13:53

Verizon annonce avoir engrangé un BPA ajusté de 1,23 dollar sur son deuxième trimestre 2019, en augmentation de 2,5% en comparaison annuelle, et dépassant de trois cents l'estimation moyenne des analystes.



Il affiche une marge d'EBITDA ajustée de 37,7% pour des revenus opérationnels stables (-0,4%) à 32,1 milliards de dollars, la croissance en services mobiles ayant été contrebalancée par des reculs en équipements mobiles et en services fixes.



Sur la base de ces résultats, l'opérateur de télécommunications confirme viser pour l'ensemble de 2019 des croissances à des pourcentages 'dans le bas de la plage à un chiffre' pour son BPA ajusté et pour ses revenus.



