Verizon : dépasse les attentes au 3e trimestre

23/10/2018 | 14:26

Verizon Communications dévoile un BPA ajusté de 1,22 dollar au titre du troisième trimestre 2018, en augmentation de près d'un quart en comparaison annuelle, et dépassant de trois cents l'estimation moyenne des analystes.



L'opérateur de télécommunications affiche une marge d'EBITDA ajustée de 37,4% pour des revenus opérationnels en hausse de 2,8% à 32,6 milliards de dollars, tirés par une croissance de 6,5% dans les activités mobiles.



En termes de perspectives, Verizon anticipe pour l'ensemble de l'année en cours une progression 'dans le bas de la plage à un chiffre' pour son BPA ajusté et 'dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre' pour ses revenus.



