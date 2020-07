Verizon : développement de la gamme VNS avec Cisco ENCS

06/07/2020 | 13:42

Verizon Business Group (VBG) annonce avoir développé sa gamme VNS (Virtualized Network Services) destinée à sa clientèle d'entreprises en intégrant la solution Cisco ENCS (Enterprise Network Compute System) au catalogue actuel de périphériques informatiques.



La gamme VNS Verizon permet aux clients de remplacer les périphériques réseau conventionnels tels que les routeurs, les pare-feux et les commutateurs par des fonctions réseau virtuelles (VNF) gérables et orchestrables à partir d'un site centralisé.



'Les clients entreprise VBG utilisant l'écosystème Cisco peuvent tirer parti de Cisco ENCS (plateforme informatique spécialisée optimisée pour la virtualisation des fonctions réseau) pour obtenir une infrastructure réseau plus flexible et agile', ajoute l'opérateur télécoms.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.