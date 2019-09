Verizon : hausse de 2,1% du dividende

06/09/2019 | 13:29

Verizon a annoncé jeudi soir que son conseil d'administration a décidé de relever son dividende trimestriel par action de 2,1% pour le porter à 61,5 cents. Il sera mis en paiement le 1er novembre au profit des actionnaires enregistrés au 10 octobre prochain.



L'opérateur de télécommunications souligne qu'il s'agit là de sa treizième année de suite d'augmentation du dividende, et qu'il a distribué pour cinq milliards de dollars de dividendes au cours du premier semestre 2019.



Pour rappel Verizon a annoncé début août avoir engrangé un BPA ajusté de 1,23 dollar sur son deuxième trimestre 2019, en hausse de 2,5% en comparaison annuelle, et dépassant de trois cents l'estimation moyenne des analystes.



