Verizon : ouverture d'un laboratoire 5G à Londres

11/02/2020 | 11:43

Verizon annonce avoir ouvert un nouveau laboratoire 5G, comprenant un studio de production, à Londres.



Il s'agit du premier centre 5G de l'entreprise hors des États-Unis. Il doit permettre de subvenir aux besoins des entreprises internationales et des clients médias.



'Situé dans les bureaux Verizon de Mid City Place, au centre de la ville, ce laboratoire, opérationnel dès aujourd'hui, offre un environnement 5G Verizon dynamique où les entreprises peuvent développer et tester leurs applications ainsi que leurs expériences 5G', explique le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.