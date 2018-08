Verizon : une quatrième ville pour son offre 5G résidentielle

15/08/2018 | 12:45

Verizon a annoncé ce mardi qu'Indianapolis, dans l'Indiana, serait la quatrième ville à bénéficier d'offres Internet haut débit résidentiel basées sur la 5G, et ce durant le second semestre 2018.



La capitale et la ville la plus peuplée de l'Indiana rejoindra ainsi les trois autres villes où Verizon lancera la 5G cette année, à savoir Houston, Los Angeles et Sacramento.



YouTube TV et l'Apple TV 4K seront notamment inclus dans cette offre haut débit 5G.





