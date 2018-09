Verizon : va lancer un service 5G à domicile début octobre

12/09/2018 | 13:08

Verizon annonce le lancement du premier service commercial à domicile d'Internet haut-débit 5G le 1er octobre, permettant à ses clients d'atteindre des vitesses de réseau type de 300 Mbps, et des vitesses de pointe de près d'un Gig en fonction de leur localisation.



Le premier opérateur de télécommunications des Etats-Unis proposera aussi à ses clients à domicile YouTube TV gratuitement pendant trois mois (40 dollars par mois par la suite) et un appareil Apple 4K TV ou Google Chromecast Ultra gratuit à l'installation.



