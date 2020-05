VERNEUIL FINANCE

Société anonyme au capital de 1.099.265 €

542 099 890 R.C.S. PARIS

49/51 rue de Ponthieu – 75008 PARIS

Paris, le 5 mai 2020

L'assemblée Générale ordinaire annuelle de la société VERNEUIL FINANCE se tiendra le jeudi 11 juin 2020 à 9h30 à huis clos hors la présence de ses actionnaires

Compte tenu de la situation exceptionnelle de pandémie de coronavirus et des décisions des autorités publiques appelant au confinement avec des restrictions strictes de circulation pour lutter contre sa propagation, le Conseil d'Administration de la société en date du 27 avril 2020 a décidé que l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 11 juin 2020 à se tiendra à 9h30 au 1bis Avenue Jean-Baptiste Clément à Boulogne à huis clos c'est-à-dire sans que les actionnaires ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, conformément à l'article 4 de l'Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020.

L'avis de convocation valant avis de réunion à l'Assemblée générale ordinaire, comprenant l'ordre du jour de l'Assemblée, le texte des résolutions soumises par le conseil d'administration à l'approbation de l'Assemblée générale sera publié le 6 mai 2020 au Bulletin des Annonces légales obligatoires. Cet avis apportera toutes les informations nécessaires sur le déroulement de l'Assemblé Générale ainsi que les modalités de participation des actionnaires.

La société sera particulièrement attentive au respect des droits des actionnaires et veillera à la qualité du dialogue actionnarial via le vote par correspondance et la procédure des questions écrites.

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l'Assemblée Générale seront mis en ligne sur le site internet de la société www.verneuil.eu rubrique « Assemblées Générales » dès le 21 mai 2020.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement le site internet de la société www.verneuil.eu pour être tenus informés de tout changement ou complément d'information sur l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration

